В сафари умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Отмечается, что животное умерло по естественным причинам 5 ноября.

Козел Тимур, который прославился в 2015 году своей дружбой с тигром Амуром, умер в сафари-парке в возрасте 10 лет. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте парка.

Отмечается, что животное умерло по естественным причинам 5 ноября. В парке Тимуру планируют установить бронзовую скульптуру. Тигр Амур продолжит жить в сафари-парке, сейчас ему около семи лет.

Тигр Амур и козел Тимур получили известность в 2015 году. Тиграм несколько раз в неделю дают живую добычу, чтобы хищники не утратили свои инстинкты. Но в тот день козел Тимур дал отпор Амуру и сам на него напал. Потом Тимур увидел в тигре вожака и стал следовать везде за ним. Расселили их только после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику спать.