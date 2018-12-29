Популярного тигра Амура отправят в парк Краснодарского края

В Приморский парк Амура привезли в 2012 году на временное содержание.

Тигра Амура, который стал довольно популярным благодаря дружбе с козлом Тимуром, отправят в один из парков Краснодарского края. Об этом РИА Новости рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

В Приморский парк Амура привезли в 2012 году на временное содержание.

Про удивительную дружбу козла Тимура и тигра Амура стало известно в 2015 году. Тигр решил не есть козла, которого запустили к нему в вольер для съедения. После этого у этой дружелюбной парочки даже появились аккаунты в социальных сетях.

Ранее в Приморском сафари-парке познакомили детей Тимура и Амура‍.

Фото: Вконтакте:"Амур и Тимур. Оф.группа Приморского Сафари-парка"

Видео: Mi Pod/ Youtube