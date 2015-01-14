Зарплаты в логистике Ленобласти выросли на 20% за год

Например, водителям газелей предлагают в среднем 95 тыс. рублей.

Сектор доставки и логистики в регионе демонстрирует устойчивый рост зарплат и вакансий. Согласно данным сервиса "Авито Работа", за первое полугодие 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее значительный рост доходов зафиксирован среди машинистов погрузчиков (+40%), курьеров (+37%) и водителей газелей (+36%). Как отмечают эксперты, такая динамика связана с повышенным спросом на квалифицированные кадры и активным развитием логистических проектов в регионе.

Особенно востребованными стали специалисты по работе со спецтехникой: количество вакансий для машинистов увеличилось на 69%, а для водителей лесовозов — на 49%. При этом соискатели стали чаще интересоваться сложными техническими специальностями — число откликов на вакансии водителей автокранов выросло в 2,5 раза, а водителей лесовозов — вдвое.

"Рынок постепенно стабилизируется, но потребность в кадрах остается высокой. Работодатели готовы платить больше за опытных специалистов, способных работать в непростых условиях" Артём Егоренков, директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито Работы"

По словам HR-директора транспортной компании КИТ Ольги Васильевой, гармоничное развитие отрасли требует не только адаптации к текущим условиям, но и инвестиций в профессиональный рост сотрудников.

Рост зарплат и числа вакансий в логистике Ленинградской области отражает общую тенденцию развития сектора, где инфраструктурные проекты и потребность в квалифицированных кадрах формируют новые требования к работникам.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург выделит 128 млн рублей на разработку схемы берегозащиты.

Фото: Piter.tv