Петербург выделит 128 млн рублей на разработку схемы берегозащиты

Подрядчику предстоит изучить опыт Калининграда, Севастополя и мировые практики.

Санкт-Петербургский комитет по природопользованию объявил конкурс на актуализацию схемы берегозащиты побережья Невской губы и Финского залива. Начальная стоимость контракта составляет 127 миллионов 856 тысяч рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 августа, а имя исполнителя работ станет известно к середине августа.

В рамках проекта специалистам предстоит детально изучить 191 километр береговой линии, проходящей через семь районов города, включая Курортный, Приморский, Кировский, Красносельский, Петродворцовый и Василеостровский районы, а также территорию Кронштадта. Комплекс работ предусматривает проведение полевых исследований с геоморфологическим описанием побережья, фотофиксацию береговой полосы, буровые работы и отбор проб отложений, а также анализ состояния местной флоры и фауны.

Полученные данные позволят оценить текущее состояние береговой линии, выявить наиболее проблемные участки и разработать обновлённую схему берегозащиты. Этот документ должен быть готов к середине ноября 2026 года. Его реализация поможет предотвратить дальнейшее разрушение берегов и защитить прибрежные территории от эрозии.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Невской губе построят школу с двумя бассейнами.

Фото: Telegram/ Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"