До 2030 года в Петербурге актуализируют план защитных прибрежных территорий

Губернатор Северной столицы Александр Беглов провел заседание петербургского Экологического совета. Чиновники обсудили детали управления прибрежными территориями города на Неве. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городской администрации.
В 2023 году был утвержден Региональный план адаптации Петербурга к изменениям климата. Теперь, до 2030 года, перед специалистами стоит задача актуализации плана берегозащиты Северной столицы.
Мы должны обеспечить эффективное и безопасное управление прибрежными территориями. Документ должен отражать реальную картину и содержать научно обоснованные комплексные решения, чтобы ими могли руководствоваться органы государственной власти и правообладатели земельных участков.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Актуализированная схема берегозащиты должны стать ключевым инструментом в выработке мер по обеспечению безопасности прибрежных территорий города и их дальнейшему использованию. В связи с этим специалисты проведут масштабные обследования 191 км побережья Финского залива.
Планируются комплексные гидрологические, геологические и экологические исследования, математическое моделирование развития процессов разрушения берегов.
Администрация Санкт-Петербурга
Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили опыт Ленобласти в реабилитации участников СВО.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все