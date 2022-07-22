В Петербурге обсудили опыт Ленобласти в реабилитации участников СВО

Участники круглого стола обсудили проблемы реабилитации и адаптации вернувшихся с поля боя.

В издательском доме "Аргументы и факты" в Северной столице состоялось обсуждение опыта Ленинградской области в реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО, – сообщает spb.aif.ru.

За круглым столом собрались член правительства Ленобласти Ирина Дрозденко, депутат местного ЗАКСа Сергей Мачинский, глава ленинградского отделения фонда "Защитникам отечества" Сергей Галяев и руководитель областного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Ярославцев.

Руководитель "Кластера многопрофильного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО" Ирина Дрозденко подчеркнула уникальность опыта кластера и отметила, что он обеспечивает лечение и социальную реабилитацию бойцам из любого региона страны.

Во Всеволожске созданы все условия не только для медицинской реабилитации, но также для переквалификации и последующего трудоустройства ветеранов, в том числе с тяжелыми инвалидностями. Ирина Дрозденко, руководитель "Кластера многопрофильного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО"

В свою очередь депутат регионального парламента Сергей Мачинский рассказал, что одна из проблем реабилитации в Ленобласти заключается в недостаточном информировании.

Участники СВО, пришедшие с фронта, и испытывающие постравматический синдром, не знают о существующих возможностях по получению помощи. Сергей Мачинский, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области

В ходе встречи участники круглого стола договорились, что вместе будут решать задачи, стоящие сегодня перед реабилитацией бойцов из зоны спецоперации. Наработанный опыт Ленобласти будут предлагать другим регионам.

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Фото: Аргументы и Факты