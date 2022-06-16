Владимира Мединского единогласно избрали главой Союза писателей России

Других кандидатов на пост руководителя организации не было.

На XVII внеочередном съезде Союза писателей России делегаты организации единогласно поддержали кандидатуру Владимира Мединского на должность главы объединения. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

Альтернативных кандидатур на должность руководителя Союза, впрочем не было, а инициатором выдвижения Мединского стал предыдущий председатель правления организации Николай Иванов.

Мединский прокомментировал свое назначение, отметив, что это не привилегия, но прежде всего трудная задача. По его словам, государство сегодня практически перестало уделять внимание литературе и книжной индустрии. В оппозицию этому политик поставил сферу кино, в которую правительство вкладывает миллиарды, и театр, поддерживаемый государственными субсидиями.

Владимир Мединский выступил с инициативой включать в Союз писателей в том числе блогеров, а также предложил провести аудит приватизации имущества объединения и создать новый сайт. После модернизации политик намерен создать из организации авторитетную структуру, членство в которой станет предметом гордости.

Ранее мы писали, что Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы РФ.

Фото: Telegram / Владимир Мединский