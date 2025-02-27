Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы РФ

Дополнительные меры необходимы для обеспечения надежной защиты государственной границы. Соответствующее поручение сделал российский президент Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы по безопасности. Глава страны добавил, что важно решительно и наступательно пресекать все попытки раскола и разобщение общества, бороться с экстремизмом и терроризмом, стравить друг с другом представителей разных национальностей и религий. Политик указал силовикам, что сейчас власти хорошо понимают, что речь идет об одной из линий атак недружественного Запада на Москву, на многонациональное и многоконфессиональное государство
Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций.
Фото и видео: Kremlin.ru
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