Путин: Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

Россия намерена и дальше развивать Силы специальных операций (ССО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником.
По словам главы государства, власти будут повышать боевые возможности подразделений и обеспечивать их новейшими образцами вооружения. Он подчеркнул, что ССО должны стать "еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными".
Ранее Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все