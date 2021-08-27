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Путин: Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

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По словам главы государства, власти будут повышать боевые возможности подразделений.

Россия намерена и дальше развивать Силы специальных операций (ССО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником.

По словам главы государства, власти будут повышать боевые возможности подразделений и обеспечивать их новейшими образцами вооружения. Он подчеркнул, что ССО должны стать "еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными".

Ранее Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, поздравление, президент россии, силы спецопераций
Категории: Лента новостей, Новости России,

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