Путин: Европа не может ничего требовать от России

По словам главы государства, Европа "тысячелетиями требует от своих вассалов чего угодно".

Европа не может ничего требовать от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы государства, Европа "тысячелетиями требует от своих вассалов чего угодно", однако теперь уже требования получают европейские страны. Он посоветовал им посидеть дома и "подумать над тем, как они дошли до жизни такой".

Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого.



Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия готова предложить США совместную работу по металлам.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН