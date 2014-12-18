Путин: Россия готова предложить США совместную работу по металлам

Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, речь идет не только об административных и правительственных структурах. Глава государства отметил, что это также касается компаний, если они готовы проявить интерес к совместной работе. Путин добавил, что у России больше редкоземельных ресурсов.
Ранее Путин провел встречу с верховным муфтием России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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