Путин: Россия готова предложить США совместную работу по металлам

Президент добавил, что у России больше редкоземельных ресурсов.

Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, речь идет не только об административных и правительственных структурах. Глава государства отметил, что это также касается компаний, если они готовы проявить интерес к совместной работе. Путин добавил, что у России больше редкоземельных ресурсов.

Ранее Путин провел встречу с верховным муфтием России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН