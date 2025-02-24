Путин провел встречу с верховным муфтием России

Глава государства поблагодарил верховного муфтия за вклад в единство и согласие народов страны.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтией Талгатом Таджуддином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил верховного муфтия за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России. Он подчеркнул, что Россия на первый взгляд является сложной страной, но на деле она становится сильнее на основе своего разнообразия.

Ранее Путин проинформировал Си Цзиньпина о диалоге РФ и США.

Видео: kremlin.ru