Путин проинформировал Си Цзиньпина о диалоге РФ и США

Китайская сторона выразила поддержку диалогу Москвы и Вашингтона.

Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о диалоге РФ и США. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Китайская сторона выразила поддержку диалогу Москвы и Вашингтона. Также в Пекине заявили о готовности "содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта". В ходе телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что российско-китайские отношения играют стабилизирующую роль в мировых делах. Также лидеры двух стран поделились мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая.

Ранее Путин возмутился, что Россия до сих пор не добывает литий.

Фото: kremlin.ru