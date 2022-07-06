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Путин возмутился, что Россия до сих пор не добывает литий

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Глава России напомнил о богатых недрах страны, в которых содержатся редкие металлы.

Москва могла начать добывать литий еще 10-15 лет назад. Однако страна до сих пор этого не делает. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Форума будущих технологий".Российский президент добавил, что  в стране есть достаточное количество при родных ресурсов для того, чтобы реализовать задачу по добычи этих ценных ископаемых.

Ну, литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться-то? Это же очевидно для специалистов... И могли бы это делать еще 10-15 лет назад

Владимир Путин, глава России

Политик призвал кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности, а также смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска до момента разработки новых месторождений, включая локации с редкими и редкоземельными металлами, добычу и глубокую переработку ископаемых до этапа изготовления высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Путин: стыдно за то, что наследие советского химпрома было растрачено.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, литий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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