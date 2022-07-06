Путин: стыдно за то, что наследие советского химпрома было растрачено

Глава России рассказал об огромном для себя сожалении.

Советская химическая промышленность, которая в свое время занимала вторую позицию в мировом рейтинге и первое на европейской территории, в прошлом во многом оказалась растранжирена и растрачена. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир путин, выступая на пленарной сессии "Форума будущих технологий".Российский президент добавил, что властям страны очень стыдно за сложившуюся ситуацию в отрасли.

Однако это наследие во многом было растрачено . Говорю это с огромным сожалением. Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность, работали на будущие поколения. Владимир Путин, глава России

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Фото и видео: Telegram / ТАСС