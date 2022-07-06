Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре Солнца

Глава России рассказал о характеристиках оружия средней дальности.

Боеголовки, установленные на российский ракетах средней дальности "Орешник" выдерживают температуру, равную температуре, которая фиксируется на поверхности Солнца. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир путин, выступая на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Политик напомнил участникам мероприятия, что еще с 80-ых годов XX века отечественные специалисты разрабатывали системы планирующего и летающего блока. Сейчас эти проекты получили название "Авангард".

Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца... Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца. Владимир Путин, глава России

Путин и Мирзиеев высоко оценили реализацию проектов в энергетике.

Фото и видео: Telegram / ТАСС