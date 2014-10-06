Путин и Мирзиеев высоко оценили реализацию проектов в энергетике

Главы государств выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества. Путин и Мирзиеев отметили успешную реализацию крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленной кооперации. Также стороны подтвердили обоюдную заинтересованность во всестороннем укреплении стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Ранее Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан.

Фото: kremlin.ru