Президент РФ Владимир Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан. Об этом он заявил на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Глава государства отметил, что в рамках текущего совещания предстоит проанализировать результаты работы за 2024 год, а также обсудить проблемы, значимые для судейского общества. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить вопросам "надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц."
Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин планирует провести международный телефонный разговор.
Видео: kremlin.ru
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