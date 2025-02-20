Глава государства отметил необходимость проанализировать результаты работы за 2024 год.

Президент РФ Владимир Путин предложил судьям обсудить защиту госинтересов и прав граждан. Об этом он заявил на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Глава государства отметил, что в рамках текущего совещания предстоит проанализировать результаты работы за 2024 год, а также обсудить проблемы, значимые для судейского общества. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить вопросам "надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц."

Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин планирует провести международный телефонный разговор.

Видео: kremlin.ru