Власти США заберут доходы от книги Сноудена

Суд признал право Америки на доходы от литературного творения.

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Эдварда Сноудена. Такое постановление вынес судья Александрии (штата Вирджиния). Об этом сообщили "РИА Новости".

Законный представитель счел, что государство должно получить деньги, вырученные от продажи книги. Ранее Минюст подал иск против бывшего сотрудника разведки из-за публикации материалов. Чиновники считают, что бывший гражданин США нарушил обязательства о неразглашении. Позицию ведомства поддержали в суде. Требования о неразглашении там назвали "недвусмысленными". Адвокаты Сноудена собираются обжаловать постановление, так как не согласны с ним.

Напомним, что книга Сноудена называется "Личное дело" (Permanent Record)

Ранее адвокат Кучерена: ФСБ пыталась завербовать Эдварда Сноудена по прилете в Шереметьево в 2013 году.



