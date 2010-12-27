Адвокат Кучерена: ФСБ пыталась завербовать Эдварда Сноудена по прилете в Шереметьево в 2013 году

Защитник подтвердил сведения о попытке вербовки Сноудена, описанной в его мемуарах.

Российский адвокат Анатолий Кучерена подтвердил информацию о том, что представители ФСБ пытались завербовать Эдварда Сноудена еще в 2013 году. Иностранец тогда только приземлился в аэропорту "Шереметьево". Защитник добавил, что экс-сотрудник ЦРУ отказался от предложения.

Сразу после прилета его вместе с подругой из WikiLeaks в "Шереметьево" встретили. И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался поделился личным разговором спикер

Юрист добавил, что ему не известно, предлагали ли спецслужбы России Сноудену сотрудничество в дальнейшем. Кучерена сообщил, что общался со Сноуденом довольно откровенно, но никогда тот не поднимал повторно этот вопрос.

Напомним, что недавно бывший агент ЦРУ выпустил книгу мемуаров под названием Permanent Record. В ней он подробно рассказывает о работе в АБН, ЦРУ, а также известной истории с рассекречиванием документации перед журналистами. Иностранец рассказал, что после публикации сведений ему пришлось покидать страну сначала через Гонконг, а затем приехать в Россию. С 23 июня он находился в аэропорту, пока государство не предоставило ему политическое убежище.

На данный момент Сноудену предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден порекомендовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

Фото: Википедия / Laura Poitras