Выживший рабочий рассказал о гибели пяти коллег на стройке в Подмосковье. Об этом мужчина сообщил в интервью журналистам Telegram-канала LifeShot. Свидетель событий по имени Александр заметил, что лег спать, а утром застал вокруг себя мертвых коллег.
У меня еще шок. Я мог там с ними не проснуться, и все
очевидец по имени Александр
Напомним, что о гибели пяти рабочих на стройке Центральной кольцевой автодороги сообщили местные журналисты. Трагедия произошла 11 февраля. О жертвах известно, что они прибыли в Москву из Марий Эла. На месте трагедии полиция нашла пустые бутылки из-под алкоголя. Предположительно, все рабочие отравились бытовым газом от работающей печи. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке.
Фото и видео: Telegram/LifeShot.
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