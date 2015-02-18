Местный житель проснулся и увидел коллег мертвыми.

Выживший рабочий рассказал о гибели пяти коллег на стройке в Подмосковье. Об этом мужчина сообщил в интервью журналистам Telegram-канала LifeShot. Свидетель событий по имени Александр заметил, что лег спать, а утром застал вокруг себя мертвых коллег.

У меня еще шок. Я мог там с ними не проснуться, и все очевидец по имени Александр

Напомним, что о гибели пяти рабочих на стройке Центральной кольцевой автодороги сообщили местные журналисты. Трагедия произошла 11 февраля. О жертвах известно, что они прибыли в Москву из Марий Эла. На месте трагедии полиция нашла пустые бутылки из-под алкоголя. Предположительно, все рабочие отравились бытовым газом от работающей печи. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке.

Фото и видео: Telegram/LifeShot.

