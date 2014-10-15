Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Подмосковье

Трагедия произошла в ковидном отделении Никольской больницы.

Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Московской области. По данным ТАСС, который ссылается на информацию от экстренного ведомства, трагедия произошла в Никольской больнице в Одинцово.

По предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность источник агентства

В правоохранительных органах Подмосковья журналистам объяснили, что отключение кислорода произошло в том отделении больницы, в котором проходят лечение коронавирусные пациенты. Из-за неисправности аппаратуры не возникло дальнейшего возгорания или взрыва. В настоящее время на территории медицинского учреждения ведутся следственные мероприятия.

В Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу.

Фото:Piter.tv