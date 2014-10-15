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Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Подмосковье
Сегодня, 13:29
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lesjasap

Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Подмосковье

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Трагедия произошла в ковидном отделении Никольской больницы.

Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Московской области. По данным ТАСС, который ссылается на информацию от экстренного ведомства, трагедия произошла в Никольской больнице в Одинцово.

По предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность

источник агентства

В правоохранительных органах Подмосковья журналистам объяснили, что отключение кислорода произошло в том отделении больницы, в котором проходят лечение коронавирусные пациенты. Из-за неисправности аппаратуры не возникло дальнейшего возгорания или взрыва. В настоящее время на территории медицинского учреждения ведутся следственные мероприятия.

В Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу.

Фото:Piter.tv

Теги: кислород, никольская больница, одинцово, подмосковье, реанимация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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