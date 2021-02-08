Даже можно посещать трибуны на спортивных соревнованиях.

В Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Андрей Воробьёв, глава Подмосковья

При этом, отметил он, можно посещать трибуны на спортивных соревнованиях — при соблюдении определённых требований.

Воробьёв подчеркнул, что регион почти вернулся к работе в штатном режиме — и теперь на передний план выходят вопросы экономики.

Ранее губернатор Подмосковья пообещал снять ряд ограничений к концу недели.

Видео: Youtube/Телеканал 360