В Подмосковье три человека отравились газом в квартире

Известно, что семья отравилась газом.

Три человека погибли в квартире в подмосковном городе Щелково. Старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий заявила, что планируется допросить сотрудников газовой службы.

Об инциденте стало известно 7 февраля. В квартире на улице Рабочей в доме 12 найдены три трупа, в том числе ребенок. Также на месте происшествия без сознания найдена 14-летняя девочка. По предварительной информации, семья отравилась газом. На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела. Позднее выяснилось, что около 7 часов утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и пожаловался на плохое самочувствие. По его словам, в квартире пахло газом. Когда врачи приехали на место происшествия, все кроме 14-летней дочери пострадавшего, были мертвы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Видео: Telegram / breakingmash