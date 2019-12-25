За сутки полностью поправились 19 884 человека, скончались – 432 пациента.

В России выявлено 16 048 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперштаб.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве – 2028. На втором месте по числу инфицированных оказался Петербург – 1175 человек. В Подмосковье заболели 923 гражданина. Далее по числу зараженных идут Нижегородская (469), Воронежская (370) и Ростовская (360) области.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 967 тыс. 281 случай коронавирусной инфекции (0,41%), 76661 умерший и 3 млн 456 тыс. 210 выписанных.

Ранее мы сообщили, что эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

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