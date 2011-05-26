В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке

Люди погибли от отравления угарным газом.

В Подмосковье, в городе Солнечногорск, нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

В Солнечногорске в строительной бытовке утром обнаружены тела пяти погибших. источник "РИА Новости" в экстренных службах Солнечногорска

Основная версия говорит о том, что люди погибли от отравления угарным газом. Пожара не зафиксировано.

На месте газа в данный момент работает следственная группа.

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Фото: СК РФ