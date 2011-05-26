В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке

В Подмосковье, в городе Солнечногорск, нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
В Солнечногорске в строительной бытовке утром обнаружены тела пяти погибших.
источник "РИА Новости" в экстренных службах Солнечногорска
Основная версия говорит о том, что люди погибли от отравления угарным газом. Пожара не зафиксировано.
На месте газа в данный момент работает следственная группа.
Ранее мы писали, что гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства.
Фото: СК РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все