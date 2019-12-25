Гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства. С заявлением выступил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Его слова приводит агентство "Прайм".
Речь идёт о выплате, которую раз в год могут получить одинокие малоимущие граждане, а также те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума в регионе проживания.
Отмечается, что в каждом субъекте разная величина данной выплаты — так как она зависит от установленного размера прожиточного минимума и средней заработной платы. В Подмосковье, например, выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи. При этом в Ямало-Ненецком округе она достигает размера в 50 тысяч рублей — если гражданин попал в экстренную жизненную ситуацию.
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Фото: pixabay.com
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Никто и ничего не получит , потому что созданы специально такие условия , что их просто не соблюсти . Вы не сможете собрать нужное количество справок . У них все предусмотрено . Это очередная уловка путина .