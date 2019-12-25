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Гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства
Сегодня, 9:58
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matveyvn

Гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства

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В каждом субъекте разная величина данной выплаты.

Гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства. С заявлением выступил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Его слова приводит агентство "Прайм".

Речь идёт о выплате, которую раз в год могут получить одинокие малоимущие граждане, а также те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума в регионе проживания.

Отмечается, что в каждом субъекте разная величина данной выплаты — так как она зависит от установленного размера прожиточного минимума и средней заработной платы. В Подмосковье, например, выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи. При этом в Ямало-Ненецком округе она достигает размера в 50 тысяч рублей — если гражданин попал в экстренную жизненную ситуацию.

Ранее мы писали, что Ростуризм продлит программу кэшбэка для туристов до июня 2021 года.

Фото: pixabay.com

Теги: выплаты, социальная помощь, юрист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:45

Никто и ничего не получит , потому что созданы специально такие условия , что их просто не соблюсти . Вы не сможете собрать нужное количество справок . У них все предусмотрено . Это очередная уловка путина .

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