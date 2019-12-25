В каждом субъекте разная величина данной выплаты.

Гражданам России напомнили о доступной раз в год выплате от государства. С заявлением выступил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Его слова приводит агентство "Прайм".

Речь идёт о выплате, которую раз в год могут получить одинокие малоимущие граждане, а также те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума в регионе проживания.

Отмечается, что в каждом субъекте разная величина данной выплаты — так как она зависит от установленного размера прожиточного минимума и средней заработной платы. В Подмосковье, например, выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи. При этом в Ямало-Ненецком округе она достигает размера в 50 тысяч рублей — если гражданин попал в экстренную жизненную ситуацию.

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