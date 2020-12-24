Ростуризм продлит программу кэшбэка для туристов до июня 2021 года

Комитет по развитию туризма Петербурга назвал условия для поездок в город.

За прошедший 2020 год Петербург потерял до 90% международного потока туристов. Из-за этого также пострадали и другие направления: деловое, детское, спортивное, санаторно-курортное. Об этом сообщил Смольный.

Чиновники отметили, что по программе кешбэка от Ростуризма, на внутреннем туризме было отыграно около 20 % потерь. Потому было принято решение продлить программу до до июня 2021 года. Отмечается, что на данный момент идет плановая подготовка к запуску третьего этапа программы кэшбэка.

Условия для туристов остались прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должны составлять не меньше двух ночей, оплату нужно осуществить картой "Мир", часть денег вернутся на счет в течение пяти дней после оплаты тура или гостиницы. Максимальная выплата не будет превышать 20 тысяч рублей. Уточняется, что, если проект примут без изменений, то программа коснется также отдыха в детских лагерях.

Ранее мы писали, что Ростуризм поддержал меры по восстановлению туротрасли Петербурга.

Фото: Piter.TV