Она отметила, что перспективный спрос на морские курорты составляет 30 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать новые морские курорты. Об этом она сообщила на заседании Госсовета по туризму.

Догузова отметила, что перспективный спрос на морские курорты составляет 30 млн человек. Для их формирования предлагают создать отдельную программу, за которую должен отвечать Ростуризм.

Также Догузова призвала не забывать про действующие морские курорты, где наблюдается критическая нагрузка. Она подчеркнула, что необходимо заняться обновлением старых отелей и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой.

Ранее Догузова заявила, что в России будут рады туристам из недружественных стран.

Видео: Правительство России