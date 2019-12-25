Ростуризм поддержал меры по восстановлению туротрасли Петербурга

Утверждены новые меры поддержки туристической отрасли.

В четверг, 24 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в третьем чтении новые меры поддержки туристической отрасли. Соответствующий документ отправили на подпись губернатору, сообщили в Смольном.

Глава города отметил, что индустрия туризма стратегически важна для экономики Петербурга, а она пострадала из-за пандемии коронавируса. Сейчас чиновники сохраняют профессиональные кадры, инфраструктуру и пытаются не утратить наработанный опыт.

Так, бизнесмены могут рассчитывать на комплекс налоговых льгот. На эти цели выделили 3,6 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году.

Фото: Pixabay