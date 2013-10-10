Вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов снялся с праймериз "Единой России"

Парламентарий заявил, что работал и служил Родине и "буду служить дальше. Без комментариев".

В воскресенье, 16 мая, стало известно, что вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов передумал избираться в городской парламент от "Единой России". Об этом свидетельствует сайт праймериз партии.

Парламентарий прокомментировал свое решение "Фонтанке", заявив, что работал и служил Родине и "буду служить дальше. Без комментариев".

Согласно данным, опубликованным на сайте праймериз "Единой России", в сентябре в городском парламенте сменится руководство. Так, например, вице-спикер Сергей Соловьёв и спикер парламента Вячеслав Макаров также приняли решение избираться в Госдуму.

Недавно мы писали, что глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР. Чиновник поменял свое решение дважды за день и в итоге подал документы на предварительное голосование.

Также вице-губернатор Петербурга Бондаренко пошел на "праймериз" ЕР по выборам в ЗакС. При этом вице-губернатор отправился на предварительные выборы как "беспартийный".

Ранее Piter.tv писал, что ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов.

Фото: Piter.tv

