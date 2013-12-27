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ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов
Сегодня, 16:39
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ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

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Под многодневным голосованием понимается голосование в несколько дней, но не более трех.

Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект, который разрешает многодневное голосование на выборах в парламент. Автором является комитет по законодательству. 

Инициативу подготовили после письма Центральной избирательной комиссии. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Кроме того, упоминается голосование на придомовых территориях и в местах общего пользования. Окончательное решение о проведении многодневного голосования (но не более трех) примет Горизибрком в течение 10 дней со вступления законопроекта в силу.

Напомним, в этом году пройдут выборы в Законодательное собрание и в Госдуму. Впервые многодневное голосование прошло летом 2020-го года, когда горожане голосовали за или против поправок в Конституцию.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, депутаты, законодательное собрание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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