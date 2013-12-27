ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов

Под многодневным голосованием понимается голосование в несколько дней, но не более трех.

Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект, который разрешает многодневное голосование на выборах в парламент. Автором является комитет по законодательству.

Инициативу подготовили после письма Центральной избирательной комиссии. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Кроме того, упоминается голосование на придомовых территориях и в местах общего пользования. Окончательное решение о проведении многодневного голосования (но не более трех) примет Горизибрком в течение 10 дней со вступления законопроекта в силу.

Напомним, в этом году пройдут выборы в Законодательное собрание и в Госдуму. Впервые многодневное голосование прошло летом 2020-го года, когда горожане голосовали за или против поправок в Конституцию.

Фото: Piter.TV