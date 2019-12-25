Вице-губернатор Петербурга Бондаренко пошел на "праймериз" ЕР по выборам в ЗакС

При этом вице-губернатор отправился на предварительные выборы как "беспартийный".

Вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко зарегистрировали в качестве кандидата на "праймериз" партии "Единая Россия" по выборам в Законодательное собрание Петербурга. О том, что Бондаренко подал документы, мы сообщали накануне. Вице-губернатор отправился на предварительные выборы как "беспартийный".

В случае победы на "праймериз" Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной – избираться будет по 12 одномандатному избирательному округу, где ранее избирался депутат Андрей Анохин, которому отказали в регистрации на предварительные выборы.

Голосовать за выбранного кандидата можно через сайт "Госуслуги".

Фото: Piter.tv