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Вице-губернатор Петербурга Бондаренко пошел на "праймериз" ЕР по выборам в ЗакС
Сегодня, 21:40
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Вице-губернатор Петербурга Бондаренко пошел на "праймериз" ЕР по выборам в ЗакС

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При этом вице-губернатор отправился на предварительные выборы как "беспартийный".

Вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко зарегистрировали в качестве кандидата на "праймериз" партии "Единая Россия" по выборам в Законодательное собрание Петербурга. О том, что Бондаренко подал документы, мы сообщали накануне. Вице-губернатор отправился на предварительные выборы как "беспартийный".

В случае победы на "праймериз" Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной – избираться будет по 12 одномандатному избирательному округу, где ранее избирался депутат Андрей Анохин, которому отказали в регистрации на предварительные выборы. 

Голосовать за выбранного кандидата можно через сайт "Госуслуги".

Фото: Piter.tv

Теги: единая россия, николай бондаренко, праймериз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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