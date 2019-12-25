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Вячеслав Макаров хочет баллотироваться в ЗакС Петербурга
Сегодня, 10:34
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Вячеслав Макаров хочет баллотироваться в ЗакС Петербурга

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Документы на праймериз парламентарий подал сегодня, 4 мая.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" для кандидатов в Законодательное собрание. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Макаров хочет стать кандидатом от 3-го округа в Петроградском районе, от которого баллотировался ранее. Парламентарий обратился в президиум регионального политсовета, чтобы возглавить список партии на выборах в ЗакС. 

Ранее глава городского Законодательного собрания подал документы на праймериз партии по выборам в Госдуму. Ожидалось, что он будет участвовать в выборах только в федеральный орган. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: власть, выборы, вячеслав макаров, закс петербурга, праймериз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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