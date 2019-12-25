Вячеслав Макаров хочет баллотироваться в ЗакС Петербурга

Документы на праймериз парламентарий подал сегодня, 4 мая.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" для кандидатов в Законодательное собрание. Об этом узнала "Фонтанка.ру".

Макаров хочет стать кандидатом от 3-го округа в Петроградском районе, от которого баллотировался ранее. Парламентарий обратился в президиум регионального политсовета, чтобы возглавить список партии на выборах в ЗакС.

Ранее глава городского Законодательного собрания подал документы на праймериз партии по выборам в Госдуму. Ожидалось, что он будет участвовать в выборах только в федеральный орган.

Фото: пресс-служба ЗакСа