Вячеслав Макаров собирается перейти в Госдуму и оставить ЗакС

В Смольном считают, что место Макарова в Госдуме.

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму. В ЗакС он баллотироваться не будет. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Мариинского дворца.

На прошлых выходных Макаров не стал рассказывать о том, куда будет баллотироваться, но пообещал, что информация появится на днях — так и случилось. Событие получилось символичным: сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма.

Ранее председатель ЗакСа заявлял о том, что хочет остаться в Петербурге, однако губернатор видит его в Госдуме. Вячеслав Макаров работал в городском парламенте с 2003-го года.

Фото: пресс-служба ЗакСа