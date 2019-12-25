Вячеслав Макаров собирается перейти в Госдуму и оставить ЗакС

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму. В ЗакС он баллотироваться не будет. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Мариинского дворца.
На прошлых выходных Макаров не стал рассказывать о том, куда будет баллотироваться, но пообещал, что информация появится на днях — так и случилось. Событие получилось символичным: сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма.
Ранее председатель ЗакСа заявлял о том, что хочет остаться в Петербурге, однако губернатор видит его в Госдуме. Вячеслав Макаров работал в городском парламенте с 2003-го года.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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