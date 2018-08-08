Губернатор предложил спикеру ЗакСа Макарову баллотироваться в Госдуму

По мнению губернатора, Макаров мог бы представить Северную столицу в Госдуме.

В четверг, 25 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров мог бы балатироваться на выборы в Государственную думу, чтобы представлять Северную столицу, сообщил телеканал 78.

Поскольку в Петербурге реализуют много больших проектов, депутаты Госдумы могли бы помочь. Сам Макаров пока не успел дать комментарий по поводу ситуации, однако ранее в интервью "Фонтанке" спикер ЗакСа заявлял, что в 2021 году избираться в думу не планирует, только в Законодательное собрание.

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа Макаров возглавил комитет по праймериз.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга