Спикер ЗакСа Макаров возглавил комитет по праймериз

По словам Макарова, выборы должны пройти в открытом формате.

В среду, 17 марта, на брифинге в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что занял пост главы комитета по праймериз. По словам чиновника, выборы пройдут в электронном формате.

Сам Макаров считает, что проводить внутрипартийное голосование нужно не только онлайн, но и в привычном формате, с помощью комиссий. Состав комитета уже определили. В него вошли в том числе Майя Пильдес, председатель совета академической гимназии № 56, ректор Политеха Андрей Рудской, представители движений "Волонтеры победы", "Мы вместе" и молодежных объединений.

Также чиновник отметил, что для участия в выборах надо привлекать новые лица.

Ранее мы писали, что петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга