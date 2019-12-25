Петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства

Депутаты определили список документов, которые нужно будет публиковать.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в окончательном третьем чтении законопроект, по которому чиновники Смольного должны будут публиковать информацию в Интернете о планах на земельные участки. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 17 марта.

Исполнительные органы власти обязали выкладывать информацию об участке, на котором будет идти строительство, градостроительный план с результатами ранее проведенных инженерных изысканий. Вся информация должна публиковаться в хронологическом порядке.

Депутаты надеются, что это сделает градостроительную политику более открытой. Ранее парламентарии, в частности спикер Вячеслав Макаров, были недовольны тем, "бумаги на застройку подписываются тайно". По его словам, если бы не депутаты, то вся Петроградская сторона была бы уже застроена.

Фото: Piter.TV