Председатель ЗакСа Петербурга: "Если бы не депутаты, вся Петроградская сторона была бы застроена"

В администрации районов узнают о строительстве иногда по факту, когда на месте уже поставлен синий забор, заявил председатель ЗакСа.

Глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что если бы не было депутатов, то вся Петроградская сторона была бы уже в "стекле и бетоне". Макаров отметил, что мнение горожан не учитывается, а бумаги на застройку подписываются тайно, передал корреспондент Piter.TV. Обсуждение развернулось при согласовании вопроса о разрешении депутатам утверждать правила землепользования и застройки.

По словам Бориса Вишневского, такое право есть у всех депутатов России, кроме Петербурга, Москвы и Севастополя. Он призвал вернуть это право и депутатам Северной столицы. Беспартийный депутат Максим Резник раскритиковал парламент, который по большей части состоит из членов "Единой России". В таких условиях, по его словам, не удается работать эффективно, так как ЗакС уступает решение тех вопросов, которое не нужно уступать. Это приводит к тому, что никакие механизмы и правила застройки не действуют для "блатных".

С речью также выступил и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. По его словам, если бы не депутаты, то на Петроградской стороне не было бы никаких объектов социальной инфраструктуры: все было бы застроено жилыми комплексами. В качестве примера он привел строящийся ЖК на Каменноостровском проспекте, назвав его "домом-гробом".

Прежде чем строить что-то в историческом центре, вы с народом-то поговорите. сказал Макаров.

Депутаты поддержали законопроект, но принимать его пока не стали. До 18 часов 11-го ноября туда нужно будет внести поправки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе откроется общественное пространство для занятий рукоделием.

Фото: Piter.TV