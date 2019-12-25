В Петроградском районе откроется общественное пространство для занятий рукоделием

Жители города смогут посещать его по выходным.

В декабре на Большой Монетной улице, 24А заработают открытые мастерские "Гараж". В них можно будет создавать изделия из дерева, металла, керамики и других материалов. Об этом рассказала пресс-служба Петроградского района.

Отмечается, что сделать это можно будет бесплатно, также как и научиться работать на любом из многочисленных станков и приборов. Рабочее пространство в 250 кв. метров будет поделено на два блока — "грязный цех", в котором будут работать с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и "чистый цех" для создания изделий из ткани, кожи и керамики.

Пространство будет доступно для горожан только в выходные. В будние дни его отдадут начинающим мастерам. В "Гараже" можно будет записаться на курсы и интенсивы, посетить лекции о науке, программировании, дизайне и других актуальных тема.

Открытие запланировано на середину декабря 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пространстве "Новая Голландия" с 14 ноября открывается каток.

Фото: пресс-служба Петроградского района