Застройщик представил проект фасадов скандального ЖК на набережной реки Карповки

Объект намерены достроить к концу 2022-го года.

Компания-застройщик "Альфа Фаберже" представила проект фасадов жилого комплекса на набережной реки Карповки, который ранее вызвал недовольство у местных жителей и депутатов Законодательного собрания Петербурга. Проектировщиками выступила "Студия 44" при непосредственном участии ее руководителя Никиты Явейна, сообщила пресс-служба застройщика.

Для создания органичного архитектурного облика было необходимо встроить здание в ансамбль кинотеатра "Гранд Палас", "Дом Корлякова" и корпус фабрики Мельцера в дымовой трубой из красного кирпича. Фасады элитного жилого комплекса планируют изготовить из натурального камня различной фактуры и обработки. Они будут украшены дверями, каменной кладкой, лепным и кованым декором. Компания считает ключевой особенностью облика комплекса использование окон в разнообразных архитектурных стилях, при этом он будет соответствовать архитектуре Петроградской стороны. Здание сочетает в себе исторический дух и современность.

При типовых планировках ЖК благодаря разнообразию окон можно будет выбрать тот дизайн, который наиболее соответствует стилю жизни человека. сказал Никита Явейн.

Жилой комплекс собираются ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2022-го года. Сейчас на территории идут подготовительные работы.

Предыдущие проекты ЖК раскритиковали горожане, в народе дом получил название "гроб" из-за своей формы на прошлых представленных проектах. Однако в городе недовольны не только внешним видом здания. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров добивается приостановки строительства. Дело в том, что разрешение на строительства объекта было выдано в 2016-м году, после чего оно было продлено в 2019-м году. Парламентарии задались вопросом, законно ли это без оценки проектной документации жилого комплекса на соответствие ПЗЗ. Представитель компании-застройщика считает, что все работы ведутся законно.

Депутаты фракции "Единая Россия" написала запрос губернатору, однако получили отказ. После этого было решено направить запрос еще раз. Такой ответ со стороны исполнительной власти парламентарии назвали "плевками" со стороны Смольного.

Видео: Alfa Faberge / vimeo.com. Автор: "Студия 44"

Фото: предоставлены пресс-службой "Альфа Фаберже"