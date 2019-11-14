Застройщик ЖК на набережной Карповки ответил на критику депутатов ЗакСа

Директор "Альфа Фаберже" заметил, что окончательный вариант фасадов все еще дорабатывается.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга сомневаются в том, что строительство ЖК "Meltzer Hall" на набережной реки Карповки является законным. Дело в том, что разрешение на строительства объекта было выдано в 2016-м году, после чего оно было продлено в 2019-м году. Парламентарии задались вопросом, законно ли это без оценки проектной документации жилого комплекса на соответствие ПЗЗ. Ситуацию прокомментировал застройщик ― собственник и директор управляющей компании "Альфа Фаберже" Виталий Бахарев.

Работы по строительству ЖК Meltzer Hall проводятся в полном соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, об охране объектов культурного наследия. Данный проект нами был приобретен у известного шведского девелопера Bonava, который реализовал не один прекрасный проект в Петербурге. К созданию всех своих ЖК они подходят с особенной скандинавской педантичностью.

заявил Бахарев.

Также он отметил, что перед покупкой компания провела оценку надежности сделки. Обсуждение внешнего вида ЖК застройщик считает "странным", так как они идут вокруг "недостоверных изображений непонятного происхождения". Окончательный вариант фасадов пока неизвестен, так как он дорабатывается совместно с архитектурным бюро "Студия 44". В ближайшее время их представят общественности.

В любом случае мы открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами – и жителями соседних домов, и градозащитниками, и депутатским корпусом.

Объект расположится на участке между Каменноостровским проспектом, улицей Профессора Попова и набережной речки Карповки. Он займет площадь 0,75 гектаров. Часть площади будет рассчитана под коммерческое использование.

Напомним, сегодня в Законодательном собрании развернулось обсуждение насчет поведения исполнительной власти. Ранее депутаты обратились к Александру Беглову с просьбой признать строительство незаконным. Губернатор счел, что для этого недостаточно оснований. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров решил направить депутатский запрос от "Единой России" во второй раз

Фото: Piter.TV