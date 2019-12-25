Губернатора Петербурга попросили остановить строительство жилого комплекса на набережной Карповки

Среди горожан дом получил название "гроб".

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров обратился с просьбой к губернатору. Председатель ЗакСа и депутаты требуют остановить строительство жилого комплекса на набережной реки Карповки.

По мнению депутатов, строительство не обошлось без нарушений законодательства о градостроительной деятельности и охране объектов культурного наследия. Кроме того, оно ущемляет права и законные интересы местных жителей. Отдельные вопросы вызывает архитектура, дом прозвали "гробом".

Ранее на этом месте, набережная Карповки, 27, литера А находилась дореволюционная мебельно-столярная мастерская.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что последний корпус проблемного ЖК "На Королева" введен в эксплуатацию.

Фото: vk.com/meltzer_hall