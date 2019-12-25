Последний корпус проблемного ЖК "На Королева" введен в эксплуатацию

ЖК пришлось достраивать новому застройщику, потому как прошлый обанкротился.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что региональный Госстройнадзор дал разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК "На Королева". Достраивал проблемный ЖК новый застройщик, потому как первая компания, начавшая строительство, обанкротилась.

Горожане много раз обращались в ведомство. По результатам итоговой проверки специалисты учли пожелания собственников и отметили, что будет уделено особое внимание благоустройству прилегающей территории, а также работе лифтов. Напомним, что ЖК располагается на проспекте Королева, дом 62, строение 1. Он рассчитан на 486 квартир, общая площадь дома составляет 17 351 квадратный метр.

Ранее мы писали, что Петербург за год покинул каждый четвертый застройщик.

Фото: Piter.TV