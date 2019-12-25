Петербург за год покинул каждый четвертый застройщик

Лидерами рынка в Петербурге остаются ЛСР, холдинг Setl Group и группа ЦДС.

За последний год число работающих на рынке Петербурга строительных компаний сократилось со 100 до 77. Гендиректор некоммерческого партнерства "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов прогнозирует дальнейшее снижение числа игроков до конца текущего года. Об этом сообщило АБН.

Согласно данным из Единого реестра застройщиков, в октябре прошлого года в Северной столице работало 100 компаний, уже 21 сентября 2020 года в городе 77 застройщиков.

Лидерами рынка в Петербурге остаются ЛСР, холдинг Setl Group и группа ЦДС. Трем этим компаниям принадлежит почти половина рынка (46,5%) по площади возводимого жилья.

На жилищные сертификаты для петербургских семей с детьми-инвалидами направлено 325 млн рублей.

Фото: Piter.TV