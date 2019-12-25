На жилищные сертификаты для петербургских семей с детьми-инвалидами направлено 325 миллиона рублей

Средства выделены из бюджета города.

Семьи с детьми-инвалидами из Петербурга получили жилищны сертификаты, оплаченные городским бюджетом. В общей сложности на эти цели было выделено 325 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

По условиям программы, администрация города оплатила всю расчетную стоимость 18-ти квадратных метров жилья. Кроме того, членам семьи положены социальные выплаты в виде сертификата размером примерно в 1,4 миллиона рублей на человека. С помощью документа можно купить жилье в Петербурге и Ленобласти, либо оплатить его строительство.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть подарила сертификаты на жилье 238 молодым семьям.

Фото: Piter.TV