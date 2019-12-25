Ленобласть подарила сертификаты на жилье 238 молодым семьям

Также молодоженам выплатили 358 миллионов рублей.

Сертификаты на приобретение нового жилья получили уже 238 молодых семей 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Квартиры достались парам в рамках федеральной программы "Обеспечение жильем молодых семей" и региональной программы "Улучшение жилищных условий молодых граждан". Также молодоженам предоставили социальные выплаты - 358 миллионов рублей. Многие уже потратили эту сумму на приобретение 7,5 тысяч квадратных метров жилья.

Отметим, что сертификаты действительны до конца 2020 года. В следующем году предусмотрена аналогичная поддержка еще 265 молодых семей.

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Фото: Piter.TV