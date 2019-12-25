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Ленобласть предоставила почти 29 тысяч школьных мест в новом учебном году
Сегодня, 20:15
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Ленобласть предоставила почти 29 тысяч школьных мест в новом учебном году

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Кроме того, прибавляется количество молодых учителей.

За 2020 год Ленинградская область вложила 5 миллиардов рублей в образовательную сферу. Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в ходе педагогического совета.

Кроме того, благодаря реновации образовательных учреждений удалось создать  28 400 школьных мест. Одновременно с этим наращиваются и этапы застройки социальных объектов – на строительство 6-ти школ и такого же количества детских садов затрачено 2,7 миллиарда рублей. Все они откроют свои двери 1 сентября.

Также губернатор отметил позитивные изменения в вопросе преподавательских кадров. В этом году на работу заступают 300 молодых специалистов.

Ранее мы рассказали о том, что линейки 1 сентября в Ленобласти пройдут в обычном формате. 0

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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