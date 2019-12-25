Линейки 1 сентября в Ленобласти пройдут в обычном формате

Торжественные линейки в 47-ом регионе пройдут в очном формате. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе открытого педагогического совета.
По словам руководителя, в районах "зеленой" зоны мероприятия в День знаний будут проведены без каких-либо противоэпидемических ограничений. В то же время, в "желтой" зоне они будут минимальны.
Напомним, что в красной зоне Ленобласти не осталось ни одного района. Все они распределились между двумя оставшимися зонами примерно в равном соотношении.
Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все