Районы Ленобласти выбрались из "красной" зоны по коронавирусу

Во всех населенных пунктах региона установилась нейтральная и благополучная обстановка.

В четверг, 13 августа, в Ленинградской области произошел ряд новых послаблений по режиму в условиях коронавируса. В "красной" зоне с неблагополучной эпидемической обстановкой больше не числится ни один район. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, переведя Гатчинский район в "желтую", а Сосновый Бор – в "зеленую" зоны.

Так, к "желтой зоне" теперь относятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. В безопасной "зеленой" зоне оказались Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Приозерский, Кингисеппский районы и город Сосновый Бор.

Кроме того, в регионе возобновлена работа детских садов и кинотеатров с заполняемостью зала не более 50% посетителей. Также разрешается проведение линеек в День знаний с учетом всех санитарных норм.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи COVID-19 обнаружены в 10 районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV